Premier League-boss er død

West Hams medformand David Gold er afgået ved døden ved i en alder af 86 år.

Han døde onsdag morgen efter kort tids sygdom, skriver London-klubben på sin hjemmeside og de sociale medier.

Dyb sorg

I meddelelsen skrives det bl.a., at David Gold var omgivet af sin nære familie ved sit dødsleje, og at det bringer dyb sorg over alle i klubben at høre om hans bortgang.

- På vegne af alle i fodboldklubben er det med dyb sorg og et tungt hjerte, at vi sørger over vores kollega og ven David Golds død, siger medformand David Sullivan til klubbens hjemmeside.

Også West Ham-manager David Moyes udtrykker sin dybe sorg over dødsfaldet på vegne af den sportslige stab og spillertruppen.

- Mr. Gold var en trofast besøgende på Rush Green (klubbens træningsanlæg, red.) og altid en stor støtte for mig og spillerne. Det var tydeligt, at han havde en oprigtig og dyb kærlighed til klubben, og han var en sand fan helt ind i hjertet. Han vil blive savnet dybt, siger David Moyes.

Selv om David Gold uomtvisteligt har gjort meget godt for West Ham, så har fansene ikke altid været lige vilde med ejerskabet og formandskabet i klubben. Her et banner fra 2018. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

På West Hams hjemmeside beskriver klubben David Gold som en livslang Hammers-fan, der voksede op lige over for Boleyn Ground og som repræsenterede klubben som ungdomsspiller.

Lingeri og porno-magasiner

Det var dog som forretningsmand, at David Gold skabte sin karriere og sit navn. Han optjente bl.a. sin formue på lingeri og senere porno-magasiner.

Han var i en kort periode med i ejerkredsen af Birmingham City FC, men han solgte sin andel, inden han i 2010, sammen med David Sullivan, købte aktiemajoriteten i West Ham og trådte ind som medformand.

Det var med til at sikre stabilitet i London-klubben, der længe havde kæmpet med økonomien.

West Ham skriver, at man vil sige et sidste farvel og give en fuld hyldest til David Gold, når tiden er den rette.

