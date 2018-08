Premier League-comeback: Her er Gravesens nye job

Thomas Gravesen skal igen prøve kræfter med Premier Leauge.

Den tidligere Everton-stjerne, der spillede 159 kampe for den engelske klub, er blevet præsenteret som ny ekspert på 6'eren hos SBS Discovery Networks.

Eks-landsholdsspilleren skal her dele ud af sin viden i forbindelser med tv-stationens dækning af den bedste engelske række.

- Fodbold fylder rigtig meget i mit liv og har altid gjort det. Som jeg også sagde før VM, har euforien ramt mig igen, og jeg er klar til at blive en del af fodboldverden på højt niveau – denne gang på sidelinjen som ekspert, siger Gravesen i en presssemeddelse.

Han nåede selv at spille fem år i den bedste engelske række, inden han blev solgt til Real Madrid i et opsigtsvækkende klubskifte. En handel, der stadig fascinerer, og som du kan komme helt tæt på her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Gravesen, mens han stadig var aktiv i Premier League. Foto: All Over Press

Nu håber Gravesen så, at hans erfaring og kendskab til Premier League kan komme de mange danskere, der følger med hjemme i stuerne, til gavn.

- Jeg føler, at jeg har meget at bidrage med i forhold til, hvordan fodbold bliver spillet i England, hvordan klubberne bliver ledet, og hvordan spilleren agerer i forhold til at spille i verdens bedste liga, siger han.

Det indblik har selvfølgelig været eftertragtet hos SBS Discovery, og koncernens sportsdirektør, Anders Bay, er stærkt tilfreds med den nye ekspert i folden.

- Thomas Gravesen er en af sin generations bedste og mest populære spillere. Han er ærgerrig og en teamplayer. På den måde passer han perfekt ind hos os. Med de adresser, han har optrådt på i sin aktive karriere, er seerne sikret en høj grad af faglighed, siger Bay.

Gravesen får sin debut som ekspert lørdag 11. august, hvor han skal følge to kampe - og forhåbentlig flere danske stjerner i aktion.

Først gælder det Newcastle, der tager imod Christian Eriksens Tottenham. Senere følger opgøret mellem Huddersfield og Chelsea.

Sidste sæsons overlevende oprykkere råder over Jonas Lössl, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Phillip Billling, mens Chelsea kan sende Andreas Christensen i spil.

