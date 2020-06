Premier League-dansker i spil til topklub

I januar viste Leicester stor interesse for Jannik Vestergaard, men Southamptons manager, Ralph Hasenhüttl, blokerede for et skifte.

Men interessen er ikke død fra Kasper Schmeichels klub.

Ifølge Ekstra Bladets engelske pressekilder står den to meter højde dansker stadig på en liste over forstærkninger i sommerpausen, hvor Leicester skal have en ny midtstopper.

Her står Jannik Vestergaard sammen med Nathan Ake fra Bournemouth, James Tarkowski fra Burnely samt Merih Demiral fra Juventus. Sidstnævnte er dog ramt af en knæskade.

Ryan Bennett blev lejet i Wolverhampton, og han ryger retur efter sæsonen. Samtidig har Wes Morgan nået en alder, hvor han kun er backup i truppen. Hans aftale udløber nu, men meget tyder på, at den 36-årige får forlænget den med ét år.

Jannik Vestergaard ser ud til at skifte klub til sommer. Leicester har i hvert fald ikke opgivet ham. Foto: Lars Poulsen.

Jannik Vestergaard har til sommer to år tilbage i Southampton, men han lyder ikke som en mand, der er sikker på, at fremtiden nødvendigvis er på den engelske sydkyst.

- Jeg var tæt på et klubskifte i vinter, men klubben og manageren sagde, at de ville beholde mig.

- Jeg har i denne fase ikke talt med klubben om næste sæson og om fremtiden, så jeg ved ikke, hvad der kan ske, siger Jannik Vestergaard til Ekstra Bladet.

Jannik Vestergaard har haft en turbulent sæson i Southampton, hvor han på ingen måder ligner manager Ralph Hasenhüttls førstevalg. Efter manageren har forlænget sin kontrakt med klubben, kan sommeren sagtens blive et farvel for Jannik Vestergaard til Southampton.

Han spillede i starten af sæsonen, røg af holdet, da der blev ændret fra et tre mandsforsvar. Siden nytår har træneren roteret meget i forsvaret, og derfor er han røget meget ud og ind ad holdet.

Før coronaen ramte verdenssamfundet var Leicester i januar parat til at betale et beløb i niveauet 225 mio. kr. for Jannik Vestergaard.

- Jeg har sådan set brugt corona-pausen positivt. Jeg havde fået lavet en operation i slutningen af sidste sæson og brugte hele sommerferien sidste år på at genoptræne.

- Jeg havde derfor ikke en reel pause fra fodbold sidste sommer, så nu har jeg kunne arbejde med at optimere fysikken og er i topform. Jeg synes, jeg står skarpt. Psykisk har jeg brugt det som en form for mental træningslejr for positiv energi hjemme hos min familie, så jeg føler, at jeg har fået ladet både de fysiske og mentale batterier op, tilføjer Jannik Vestergaard.

