Premier League giver klar besked

Det er ikke på tale at holde i pause i Premier League på grund af coronapandemien.

Det oplyser Premier League onsdag aften, efter at en kamp tidligere på dagen blev udsat på grund af for mange smittetilfælde hos Fulham, der skulle have spillet ude mod Tottenham.

Generelt oplever England stigende smittetal, men der er ingen planer om at sætte landets bedste fodboldrække på pause.

- Premier League har ikke diskuteret at holde pause i sæsonen, lyder det fra Premier League.

- Ligaen fortsætter med at have tillid til covid-19-protokollerne, der skal gøre det muligt at afvikle kampene som planlagt. Disse protokoller har fortsat fuld støtte fra regeringen.

66-årige Sam Allardyce er bekymret for sit eget og spillernes helbred og vil have Premier League midlertidigt stoppet efter rekordmange smittede i ligaen. Det kommer dog ikke til at ske. Foto: Shaun Botterill/Reuters

West Bromwich-manager Sam Allardyce har udtrykt bekymring for at spille videre.

- Alles sikkerhed er vigtigere end alt andet. Når jeg hører i nyhederne, at virusvarianten overføres hurtigere end den oprindelige, så er den eneste rigtige ting, vi kan gøre, at trække stikket, siger han.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er af en anden holdning.

- Jeg kan ikke se fordelen ved at have en pause, uanset hvad den skal kaldes.

- For hvornår skal vi så spille kampene? Vi ved alle, at dette år er meget svært, men jeg tror ikke, at det at sætte kampene på pause vil medføre en stor, stor ændring, siger nordmanden ifølge Sky Sports.

Onsdag blev kampen mellem Tottenham og Fulham udsat som følge af smitteudbrud hos Fulham.

I mandags blev Everton-Manchester City udsat, da flere City-spillere var smittede.

