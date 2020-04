Premier League har planen klar: Gennemføres på rekordtid

Fredag aften kom det frem, at samtlige 20 Premier League-klubber stiler efter at færdiggøre fodboldsæsonen i England.

Lørdag formiddag er der så sluppet mere ud om planerne fra de engelske fodboldbosser.

Flere britiske medier, heriblandt Sky Sports, skriver, at Premier League efter planen først kan genoptages 8. juni. Og det er endda i bedste fald.

Herefter skal de resterende kampe spilles i en periode på fem uger, hvilket vil være et realistisk scenarie, da PL-klubberne enten har ni eller ti kampe tilbage i sæsonen.

Op til fredagens møde skrev britiske medier, at flere klubber ønskede, at sæsonen skulle være overstået inden 30. juni, men det ønske blev altså droppet fredag. Måske fordi det britiske parlament torsdag meldte ud, at nationen vil være i lockdown minimum frem til 7. maj.

Hvis der bliver givet grønt lys til at fodboldklubberne kan påbegynde træningen herefter, er det realistiske scenario altså, at der kan spilles kampe igen fra 8. juni. På den led får spillerne tid til at træne, inden kampene kommer på samlebånd.

Med en senere genåbning af det britiske samfund kan Premier League også genoptages i juli eller august. I alle scenarier indgår det, at samtlige aktører til kampene skal testes for coronavirus, ligesom kampene skal spilles uden tilskuere.

Premier League-klubberne mødes igen i begyndelsen af maj for at diskutere afslutningen på fodboldsæsonen.

Premier League har været sat på pause siden starten af marts på grund af udbruddet af coronavirus.

Liverpool fører suverænt Premier League med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen.

