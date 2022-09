Premier League-kamp udsat

Brighton og Crystal Palace skulle efter planen have mødt hinanden i næste uge i Premier League, men det har togproblemer nu sat en stopper for.

I en pressemeddelelse har Brighton således meddelt, at opgøret, der skulle være blevet spillet lørdag den 17. september, er blevet aflyst.

Årsagen er, at der er planlagt togarbejde på strækningen mellem London og Brighton.

- Begge klubber ønskede at afvikle kampen på den oprindeligt fastsatte dato, og der har været kontinuerlig dialog med alle relevante myndigheder med henblik på at sikre dette, herunder politiet i Sussex og Surrey, øvrige lokale myndigheder, byrådet i Brighton og Hove City, samt Premier League og Crystal Palace, skriver Brighton i pressemeddelelsen.

I fællesskab er det dog blevet besluttet, at det mest sikre er at udsætte kampen til en endnu ikke fastlagt dato.

- Vi har taget med i overvejelser, at det ville have været vanskeligt for fans fra begge klubber at nå frem til kampen uden adgang til toge, og vi undersøgte en række forskellige mulige løsninger, skriver Brighton.

Mens Brighton-fansene altså må undvære Premier League-fodbold i næste weekend, så tyder meget også på, at den sydengelske klubs cheftræner i disse timer er på vej væk. Læs mere om det her.