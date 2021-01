Premier League-kamp udskudt på ubestemt tid

Aston Villa har endnu en gang fået udsat en af klubbens kampe, fordi coronavirussen hærger blandt spillerne.

Weekendes Premier League-opgør mod Everton er således udsat på ubestemt tid, oplyser Premier League.

Aston Villa skulle også have spillet mod Tottenham onsdag aften, men den kamp blev aflyst og erstattet af Tottenham-Fulham.

Ifølge Premier League er der fortsat et stort antal spillere og folk fra trænerstaben i isolation, hvorfor man har accepteret at udsætte kampen. Et nyt kamptidspunkt er endnu ikke fastsat.

Aston Villa stillede op til FA Cup-kampen mod Liverpool i sidste weekend, men her var det et hold bestående af ungdomsspillere, der tabte 1-4 til de engelske mestre.

Det er anden gang på en måned, at Everton får udsat deres kamp, fordi modstanderen kæmper med corona. Før nytår var det Manchester City, der havde held med at få udsat deres opgør mod Carlo Ancelottis tropper.

Gode nyheder fra fodboldspiller i koma

Derfor var han i dansk landsholdstrøje

Ekspertens store overblik: Han er umulig at komme udenom