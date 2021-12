Premier League-kamp udskudt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Premier League-kampen mellem Brentford og Manchester United tirsdag er blevet udsat som følge af et covid-19-udbrud i Uniteds trup.

Det meddeler den bedste engelske liga på sin hjemmeside natten til tirsdag dansk tid.

- Premier Leagues bestyrelse har besluttet at udskyde Brentfords hjemmekamp mod Manchester United, står der.

Kampen skulle være spillet tirsdag klokken 20.30 dansk tid.

Det oplyses videre, at beslutningen er truffet på baggrund af råd fra læger som følge af de ekstraordinære omstændigheder omkring et igangværende smitteudbrud blandt Manchester Uniteds spillere.

Mandag lukkede United sit træningsanlæg for førsteholdet i foreløbigt 24 timer efter en stribe positive coronaprøver.

Det skete i et forsøg på at kontrollere smitteudbruddet og minimere risikoen for yderligere smitte blandt spillere og personale.

- Ligaen ønsker, at de spillere og medarbejdere, som er blevet smittet med covid-19, kommer sig hurtigt, skriver Premier League natten til tirsdag.

De, der er blevet smittet, er i isolation.

Brentford-træner Thomas Frank sagde mandag, at han regnede med, at tirsdagens kamp mod Manchester United ville løbe af stablen. Men det håb er nu slukket, efter at Premier League har udsat kampen.

Ligaen sætter ikke en ny dato for kampen, men skriver, at den vil blive flyttet til et senere tidspunkt.

I sidste uge var det Tottenham, som blev ramt af et coronaudbrud.

Først blev Conference League-kampen mod franske Rennes udsat og senere aflyst, og siden blev søndagens Premier League-kamp mod Brighton udskudt.

Efter 16 kampe er Manchester United nummer fem i ligaen, mens oprykkerne fra Brentford med den danske træner Thomas Frank i spidsen ligger på tiendepladsen.