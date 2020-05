Premier League-klub bekræfter: Vi har corona

Det er en fodboldspiller fra Premier League-klubben AFC Bournemouth, der er en af de to personer, der er testet positiv for coronavirus i den seneste massetest af ansatte i Premier League-klubber.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- AFC Bournemouth kan bekræfte, at en af klubbens spillere er testet positiv for coronavirus efter anden testrunde. Spillerens navn vil ikke blive offentliggjort, og vi beder om, at dette respekteres.

- I overensstemmelse med Premier Leagues protokoller om positive test vil spilleren blive isoleret i en periode på syv dage og blive testet igen på et senere tidspunkt, skriver klubben.

Lørdag meddelte Premier League, at 2 ud af 996 coronatest var positive. I den første massetest i Premier League var 6 ud af 748 coronatest positive.

Premier League håber på at kunne genoptage sæsonen i juni, men det er der ikke givet grønt lys til endnu. Spillerne er i denne uge begyndt at træne sammen i mindre grupper.

Premier League blev sat på pause i begyndelsen af marts. Bournemouth indtager rækkens 18.-plads.

I den næstbedste række er der blevet foretaget 1014 coronatest, og to af dem er positive. Det meddeler English Football Leagues (EFL), der administrerer The Championship, søndag formiddag.