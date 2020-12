Premier League-klub forbyder spillere at gå i supermarkedet

Mens antallet af smittede i England stiger, er Liverpool og Everton de eneste Premier League-klubber, der må have fans på stadion.

Det er ikke sikkert det varer ved, og Premier League er gået tilbage til at teste spillerne to gange om ugen for at undgå at udskyde kampe.

- Det handler om at beskytte os selv, siger Wolves-manager Nuno Espirito Santo ifølge BBC.

- Siden pandemiens begyndelse har vores køkkenpersonale samlet en stor boks med basis-ting, som vi har brug for, og som er blevet udleveret, når pandemien har været særlig slem.

- Da det blev bedre, sagde vi til spillerne, at de igen kunne gå ud og foretage deres egne indkøb, men nu stiger antallet af smittede igen, og der er samtidig en ny variation, som alle er bekymrede for, og så gik vi tilbage til den gamle løsning. Så spillerne og deres familier må ikke gå ud i supermarkederne.

- Det handler om at beskytte os selv. Der er så mange folk, der tager sig af os, lyder forklaringen.

Wolverhampton møder søndag Tottenham på hjemmebane.