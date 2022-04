Premier League klub fyrer ikonisk træner

Så gik den ikke længere.

Sean Dyche er færdig som Burnley-manager.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

'Burnley kan bekræfte, at klubben har skilt sig af med manager Sean Dyche, assistent Ian Woan, first-team coach Steve Stone og målmandstræner Billy Mercer.'

Sean Dyche har været Burnley-manager siden oktober 2012. Indtil i dag var han den manager, der havde siddet i trænersædet i længst tid i Premier League blandt nuværende managers i ligaen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sean Dyche må vinke farvel til manager-tjansen i Burnley. Foto: SCOTT HEPPELL/Ritzau Scanpix

Denne sæson har dog langt fra været godkendt for The Clarets, der blot har vundet fire kampe ud af 30 mulige og indtager 18. pladsen i Premier League.

'Først og fremmest vil vi gerne takke Sean og hans stab for deres præstationer med klubben det seneste årti,' udtaler bestyrelsesformand Alan Pace og fortsætter.:

'Under hans tid på Turf Moor, har Sean været en gevinst både på og uden for banen. Han er respekteret af spillerne, staben, fansene og det bredere fodbold-fællesskab.'

'På trods af det har resultaterne i denne sæson været skuffende, også selvom den her beslutning har været utrolig svær med otte vigtige kampe tilbage. Vi føler, at der er behov for en ændring for at give holdet de bedste forudsætninger for at forblive i Premier League.'

Jagten på en ny manager er nu sat ind.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom med bag murerne: Så vildt er Brøndby Stadion