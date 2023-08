Premier League-klub i milliongæld

Til sidst lykkes det spenderlystne Nottingham Forest at sikre sig overlevelse i Premier League, men det krævede også 30 nye spillere, hvoraf nogle af dem stadig mangler penge for at komme til klubben

I iveren for at blive oppe, blev der handlet til højre og venstre i Nottingham Forrest, og over to transfervinduer var det, som om transferkarusellen ingen ende ville tage i den midtengelske klub.

Hele 30 spillere kom til, og missionen om at blive i Premier League lykkes. Men det koster at købe, og nu venter regningen, som klubben endnu ikke har betalt til et uvist antal af de spillere, der kom til i løbet af sidste sæson.

Ifølge Daily Mails oplysninger er der tale om en gæld til spillere og agenter, der løber op i minimum et tocifret millionbeløb.

Betalingsfristen for de kontraktuelle bonusser for visse spillere, der forlod klubben over sommeren - heriblandt for overlevelse i Premier League, forfaldt i slut juni. Men denne betaling er udeblevet.

Evangelos Marinakis, ejeren af Nottingham Forest, har afvist at udtale sig om anklagerne om de manglende betalinger. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Det samme er betaling til et utal agenter, der har været med til at forhandle spillertransfers på plads. Her er der ligeledes tale om et udeblevet millionbeløb, derfor overvejer disse agenter nu også at sagsøge klubben for manglende betaling af agentsalær.

Indtil videre har 14 spillere forladt den midtengelske klub over sommerens transfervindue, mens der er hentet tre nye spillere ind for 257 millioner danske kroner.

De spillere, der er blevet i Forest, løber betalingsfristen for bonusserne indtil slut august.

Forest og ejeren, Evangelos Marinakis, har afvist at udtale sig til Daily Mail.