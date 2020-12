Premier League-klub solgt for kæmpe beløb

Den amerikanske investeringsvirksomhed ALK Capital har fuldført sit opkøb af Burnley efter at have opkøbt 84 procent af klubbens aktier for en pris, som ifølge Daily Mail er på omkring 170 mio. pund - 1,4 mia. kr.

Sent onsdag aften kunne ALK Capital udsende en pressemeddelelse, hvori firmaet annoncerede handlen, som er blevet godkendt og ratificeret af Premier League - noget, som aldrig skete for opkøbet af Newcastle. Med andre ord er overtagelsen af klubben altså faldet på plads.

- I dag markerer en ny æra for Burnley, nu hvor vi er blevet forvaltere af denne historiske fodboldklub.

- Vi ønsker at fortsætte det imponerende arbejde, som Sean Dyche og alle i Burnley har gjort for at gøre dette til en finansielt stabil og etableret Premier League-klub, som udgør en vigtig hjørnesten i lokalsamfundet, udtaler Alan Pace fra ALK Capital.

The Clarets' nye ejere skulle angiveligt være beredte på at give Sean Dyche opbakning og investere i spillerkøb i det forestående januartransfervindue.

Rasmus åd sin karriere i stykker

Fødselspanik i New York: Ny AGF-angriber blev helten

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'