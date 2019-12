Premier League-klub sparker manageren ud

West Ham har fyret manager Manuel Pellegrini nu for at give hans afløser tid nok til at rette op på sæsonens nedtur

West Ham har fyret manager Manuel Pellegrini, fortæller klubben på Twitter.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. — West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

I meddelelsen siger næstformand David Sullivan i følge Evening Standard:

’Det er med stor skuffelse, at vi er nødt til at tage denne beslutning. Manuel er en gentleman, og det har været en virkelig fornøjelse at arbejde med en af han hans kaliber’.

Han fortsætter:

’Det er dog blevet klart for os, at en forandring er påkrævet for at få klubben tilbage på sporet og i synk med vores ambitioner for sæsonen. Vi følte, at det var nødvendigt at handle for at give en ny manager så meget tid som muligt til at opnå det mål’.

Chileneren underskrev en tre-årig kontrakt i maj 2018 og har dermed haft tre transfervinduer at agere i. i to af dem satte klubben transferrekord med købene af Felipe Anderson i 2018 og Sebastien Haller sidste sommer.

Holdet tabte i dag hjemme til Leicester og ligger på rækkens 17. plads lige over nedrykningsstregen.

West Ham, som møder Bournemouth Nytårsdag, sluttede på tiendepladsen i sidste sæson, men har virkelig vist skidt form på det seneste, hvor det også er blevet til et exit fra Carabao Cup efter nederlag på 0-4 til League One-holdet, Oxford United.

West Ham vandt 24 af 64 kampe under Pellegrini og tabte 29.

Han er den sjette manager, der bliver fyret i Premier League i denne sæson.

