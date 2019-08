Premier League-klub transfer-amok: Slog sin egen rekord fire gange

Det er sin sag at rykke op i Premier League – og blive der.

Det ved de i Sheffield United, hvor seneste ophold i den fineste engelske række varede netop en enkelt sæson i 2006-2007, og hvor man i øvrigt rykkede ud efter en dramatisk sidste spillerunde, hvor West Ham overlevede ved at slå Manchester Uniteds engelske mestre 1-0.

Nu er Sheffield United tilbage. Og denne gang er planen naturligvis at holde lidt længere.

Derfor har den nordengelske traditionsklub været aktiv på transfermarkedet. Meget aktiv.

Otte spillere er hentet. Fra Luke Freeman 3. juli til Michael Verrips på deadline day torsdag 8. august.

Verrips var gratis. Det samme var Ravel Morrison og Phil Jagielka.

Luke Freeman til gengæld…ham hentede de i Queens Park Rangers for 5,60 mio. pund – svarende til 45 mio. kroner.

Det er selvfølgelig ikke ret meget, når man som almindelig fodboldfan er vant til at høre om transfers for mindst 100 millioner kroner.

Men i Sheffield United var det rekord. Og så var der pres på Freeman, der nok har været på kontrakt i Arsenal for en håndfuld år siden – men som aldrig har optrådt i Premier League.

Passerede 100 mio. kr.

Han kunne ni dage senere glæde sig over, at det pres nok aftog en smule, da The Blades gjorde det igen. Denne gang hævede de buddet, da 24-årige Callum Robinson blev hentet i Preston North End for 7,80 mio. pund – svarende til 63 mio. kroner.

Midtbanespilleren kan prale af Premier League-erfaring. Hele fire kampe nåede han for Aston Villa i foråret 2014. Ellers er det mest Championship-fodbold, der præger hans cv.

Så gik der ni dage. Så hev de igen læderet frem, da Lys Mousset blev købt fri af sin aftale med Bournemouth. Den 23-årige franske angriber har modsat de to føromtalte spillere Premier League-erfaring. De seneste tre sæsoner har han opnået 58 kampe – med tre mål til følge. Ham købte de 11,10 mio. pund – svarende til 90 mio. kroner.

Igen en transferrekord.

Og endelig gjorde man det igen 31. juli, da Oliver McBurnie for 20 mio. pund – svarende til 162 mio. kroner – skiftede fra Swansea City. Den 23-årige midtbanespiller har i øvrigt 16 kampes erfaring fra Premier League.

Og så skal det selvfølgelig også tages med, at man 26. juli hentede Ben Osborn i Nottingham Forest for 3,90 mio. pund – svarende til 31,5 mio. kroner.

Sheffield United havde dog 4. juli skrevet kontrakt med 36-årige Jagielka, der næsten har for meget Premier League-erfaring fra 12 sæsoner i Everton. 360 Premier League og 22 kampe i Europa League er det blevet til. Og endnu vigtigere: Han er gammel Sheffield United-dreng. Således optrådte han i syv sæsoner for klubben, inden Everton hentede ham i 2007.

I alt har klubben brugt 47,5 mio. pund – svarende til næsten 385 millioner kroner.

De mange penge brugt er et stærkt signal at sende, mener manager Cris Wilder.

- Jeg er meget glad for vores transfers hen over sommeren, Oli (Oliver McBurnie, red.) er en stor brik i vores puslespil, og truppen er ved at se rigtig godt ud til en lang og krævende sæson, sagde han til klubbens hjemmeside, da købet af McBurnie var en kendsgerning på julis sidste dag.

Sheffield United sikrede sig oprykningen på næstsidste spilledag af sæsonen. Her fejres det efter sidste kamp mod Stoke. Foto: Lee Smith/Action Images/Ritzau Scanpix

- Over årene har vi været defineret som en sælgende klub, og af gode grunde vil der også være salg i fremtiden. Men det bør noteres, at vi også er en købende klub.

- Vi har brugt et betragteligt beløb, og ejerne fortjener stor kredit for den måde, de har tilladt vores ageren på transfermarkedet, sagde Wilder.

Klubben har endvidere lejet Dean Henderson i Manchester United og Muhamed Besic i Everton.

Og det er selvfølgelig nødvendigt at forholde sig til ejerne af klubben, da det er derfra pengene kommer. Navnet er Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud. Dejligt mundret og arabisk. Han er prins og fra Saudi-Arabien og har ejet Blades Leisure Ltd., der er moderselskabet bag Sheffield United siden 2013.

Da lå klubben i landets tredjebedste række, men opnåede forbløffende resultater i først FA Cup, Liga Cup'en og endelig ligaen med oprykning til The Championship i 2017, hvor man opnåede 100 point i rækken.

Efter en flot tiendeplads i den første sæson, stormede Sheffield United gennem sidste sæson og rykkede op med en andenplads efter Norwich City.

De åbner sæsonen på udebane lørdag mod Bournemouth.

Sheffield United blev stiftet i 1889 og vandt allerede ni år senere det engelske mesterskab. I årene omkring nåede man to andenpladser samt to FA Cup-triumfer. I 1915 og 1925 gentog man den bedrift. Siden er det ikke blevet til triumfer på højeste niveau.

De seneste 21 år har man fire gange stukket næsen frem i FA Cup'en. Tre semifinaler og en kvartfinale er det blevet til.

