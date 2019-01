Premier League-klub udlejer dansker

Den danske U21-landsholdsspiller i fodbold Anders Dreyer skifter i forårssæsonen Premier League-klubben Brighton ud med St. Mirren fra Skotlands bedste række på en lejeaftale.

Det oplyser Brighton lørdag.

Han har spillet på U23-holdet i Brighton, siden han i sommer skiftede fra superligaklubben Esbjerg. Den engelske klub ser en fordel i at sende danskeren mod nord.

- Det er en god mulighed at få for ham tidligt i sin karriere. Han vil drage stor nytte af at spille i den meget konkurrencedygtige skotske Premier League, hvor han skal spille for et hold, der kæmper for overlevelse.

- Vi vil holde nøje øje med hans udvikling, og forhåbentlig får han værdifuld førsteholdserfaring, siger Simon Rusk, der er cheftræner for Brightons U23-hold.

Den 20-årige vestjyde var med i den afsluttende del af kvalifikationen, da U21-landsholdet i efteråret sikrede sig en billet til sommerens EM-slutrunde.

I sidste sæson blev kantspilleren den store helt for Esbjerg i 1. division. Ud over at blive rækkens topscorer scorede han hattrick, da Esbjerg vandt de afgørende playoffkampe om en plads i Superligaen over Silkeborg.

