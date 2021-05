Premier League-klub udlejer dansker

I de kommende to måneder skal Lukas Jensen jagte spilletid hos Kordrengir i den næstbedste islandske række. Klubben har netop lejet det 22-årige målmandstalent i engelske Burnley FC.

Det bekræfter Premier League-klubben selv på sin hjemmeside.

Lukas Jensen har tilbragt foråret udlejet fra Burnley til Bolton i League Two, men her har det danske keepertalent ikke formået at tilkæmpe sig spilletid. Det blev således ikke til en eneste kamp, inden han for nylig vendte tilbage til Burnley.

Nu bliver den næsten to meter høje dansker så udlejet på ny for at jagte spilletid hos Kordrengir.

- Det er et godt skifte for ham, og det er en chance for at spille noget konkurrencedygtigt fodbold, siger Burnleys målmandstræner Billy Mercer til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- At have været i Bolton omkring førsteholdet i en sæson, hvor de rykker op, har været en virkelig værdifuld oplevelse for ham, og dette vil være endnu en. Det er imponerende af ham, at han ikke har set sin familie i lang tid, men alligevel ønsker at tage til et andet land og spille i løbet af sommeren.

- Vi giver ham et par uger fri bagefter, og så kommer han tilbage, og vi ser, hvad der er bedst for ham efter det.

22-årige Lukas Jensen kom til Burnley FC i sommeren2019 fra Hellerup IK, og han har også en fortid i FC Helsingør. Det er endnu ikke blevet til en debut for Premier League-klubben, hvor han har kontraktudløb denne sommer.

