Premier League-klub undgik coronarede

José Mourinho og Pierre-Emile Højbjerg kan prise sig lykkelige for, at Tottenham valgte at betale for covid-19 test af Leyton Orients spillere forud for mødet i Carabao Cup i aften.

For testresultaterne har afsløret en kæmpe coronarede i League 2-klubben.

I en kortfattet meddelelse på klubbens hjemmeside oplyser klubben, at et antal af klubbens førsteholdsspillere er testet positive.

Der er ikke krav om løbende covid-19 test i ligaerne under Premier League, meddeler avisen Guardian, derfor kan smitte gå uopdaget på lavere niveau, hvor økonomien slet ikke er på det eksorbitante niveau, som kendes i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg og Spurs skulle møde Leyton Orient. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Ifølge flere engelske medier er et to-cifret antal personer i Leyton Orient testet positive for covid-19, heriblandt hovedparten af spillertruppen.

Testen af Leyton Orient er blevet betalt af Tottenham, der ville minimere risikoen for at løbe ind i smitte før holdenes planlagte møde. Det viste sig at være en god idé.

Allerede inden weekenden omtalte manager Ross Embleton flere sygdomstilfælde i truppen, men han bedyrede, at der ikke var tale om covid-19.

Holdet spillede mod Mansfield i weekenden og efter slutfløjtet omtalte Ross Embleton ni spillere med tegn på sygdom.

Det forventes, at kampen mod Tottenham bliver aflyst.

