Premier League-klub vil have fingrene i Jacob Bruun Larsen

I de seneste dage er rygterne om, at den danske angriber Jacob Bruun Larsen kunne være på vej væk fra sin tyske klub Borussia Dortmund. Nu ser det ud til, at Bournemouth kan blive en mulighed.

Det melder engelske Sky Sports.

Premier League-klubben skulle ifølge mediet være i kontakt med Dortmund om en mulig handel med den 21-årige dansker i centrum. Her skulle tyskerne angiveligt håbe på, at de kan lave en lejeaftale i første omgang med en købsoption til sommer.

Jacob Bruun Larsen selv er på det seneste faldet ned i hierakiet i Dortmund, og derfor holder han eftersigende alle muligheder åbne i dette transfervindue. Det er også kun blevet til fire kampe i Bundesligaen og to i Champions League for ham i denne sæson.

Dortmund har tilsyneladende vurderet Bruun Larsen til at koste 110 millioner kroner, mener det engelske medie at vide, men Ekstra Bladet har tidligere meldt, at de bare vil have 30 millioner kroner for ham.

Der er 18 måneder tilbage af kontrakten med Dortmund.

