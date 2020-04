Premier League-klubber enige: Vil gennemføre sæsonen

Klubberne i Premier League er enige om at ville spille den nuværende sæson færdig.

Det skriver flere britiske medier herunder Sky Sports og BBC, efter at Premier League-klubberne fredag har mødtes for at diskutere, hvordan man griber resten af sæsonen an.

Både Sky Sports og BBC skriver, at man ikke er kommet nærmere en eventuel plan for, hvordan og hvornår sæsonen kan spilles færdig.

- Ligesom andre virksomheder og industrier arbejder Premier League og klubberne med nogle meget komplicerede planlægningsscenarier, lyder det ifølge britiske medier fra Premier League i en udtalelse.

- Vi arbejder tæt med interessenter, herunder mediepartnere, og vores mål er at sikre, at vi er i stand til at begynde at spille igen, når det er sikkert at gøre det, med fuld støtte fra regeringen.

- Vores mål er stadig at gennemføre 2019/20-sæsonen, men lige nu er alle datoer foreløbige, så længe situationen omkring Covid-19 udvikler sig.

Op til fredagens møde skrev britiske medier, at flere klubber ønskede, at sæsonen skulle være overstået inden 30. juni, men det var der ifølge Sky Sports ikke nogen, der foreslog på fredagens møde. Heller ikke, hvornår man kan begynde at spille igen.

Premier League har været sat på pause siden starten af marts på grund af udbruddet af coronavirus. De fleste hold mangler at spille de sidste ni kampe - enkelte mangler ti.

Liverpool fører suverænt med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen.

