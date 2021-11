Premier League-klubber sætter fyringsrekord

Fyringen af Dean Smith i Aston Villa søndag var den femte manager-fyring i Premier League denne sæson.

Det er rekord. Aldrig tidligere i ligaens 30-årige historie er det gået så stærkt med at fyre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

3. oktober: Xisco Muñoz i Watford

20. oktober: Steve Bruce i Newcastle United

1. november: Nuno Espirito Santo i Tottenham Hotspur

6. November: Daniel Farke i Norwich City

7. november: Dean Smith i Aston Villa

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ifølge Tipsbladet slår de fem fyringer denne sæson rekorden fra 2004, hvor det var folk som Jacques Santini (Tottenham), Bobby Robson (Newcastle) og Graeme Souness (Blackburn), der blev fyret i løbet af efteråret.

Den tidligere Arsenal-stjerne Jack Wilshere stod søndag i Sky Sports’ tv-studie og pegede på, at de mange fyringer måske er triste nyheder for de implicerede parter, men at det omvendt skaber muligheder for unge managers som Frank Lampard og Steven Gerrard.

Netop Gerrard er en herre, som hans tidligere holdkammerater i Liverpool, Jamie Carragher og Jamie Redknapp, gerne ser i Premier League.

- Pladsen i Aston Villa ville være et godt skifte for Gerrard, sagde Carragher i studiet.

- Jeg forventer dog, at han vil gøre sæsonen færdig i Rangers, hvor han har gode muligheder for at vinde et mesterskab mere, sagde Carragher.

Blandt de første kandidater, der dukkede op efter fyringen af Dean Smith i Aston Villa, var Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand.

Det kan du læse mere om her: Overvejer Hjulmand i Villa