Premier League-klubber tager drastisk skridt

Premier League sender en presbold af sted mod den britiske regering, Det Engelske Fodboldforbund (FA) og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Enstemmigt har klubberne i den engelske fodboldliga besluttet ikke at frigive spillere til landsholdstjeneste i september, hvis spillerne skal til et land, der figurerer på Storbritanniens liste over lande, der på grund af coronasmittetryk er kategoriseret som røde.

Det meddeler Premier League på sin hjemmeside.

Årsagen er, at når spillerne returnerer til Storbritannien fra et land på den røde liste, skal de i ti dages karantæne på grund af de britiske indrejserestriktioner.

Det vil gå ud over deres form og velbefindende, mener Premier League.

Ligaen oplyser, at der med den nuværende situation vil være tale om tæt på 60 spillere fra 19 Premier League-klubber, som skal rejse til 26 forskellige røde lande.

- Premier League-klubber har altid bakket op om spillernes motivation for at repræsentere deres lande - det er et spørgsmål om stolthed for alle parter.

- Men klubberne er modvilligt, men retteligt, kommet til den konklusion, at det ville være komplet urimeligt at frigive spillerne under disse omstændigheder, siger Richard Masters, administrerende direktør i Premier League.

Hvis spillerne kommer hjem og går i karantæne, vil de være ude af stand til at spille i to Premier League-runder, en runde i de europæiske turneringer og i tredje runde af Liga Cuppen, lyder det fra Premier League.

Ligaen oplyser, at man har været i forhandling med FA og regeringen, men at man ikke har opnået en dispensation.

Liverpool-stjernen Mohamed Salah er blandt de spillere, der skal til et rødt land, når han skal til Egypten og spille VM-kvalifikationskampe.

Man er desuden utilfreds med, at FIFA har udvidet det antal dage, der skal spilles kampe i Sydamerika. Tidsrummet er udvidet fra ni til 11 dage, og det vil man forsøge at få FIFA til at ændre, lyder det.