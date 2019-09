Premier League-klubejer tvunget til at sælge til spotpris

En saudiarabisk prins har fået rettens ord for, at han kan købe Sheffield United for en slik

Premier League-klubben Sheffield United ser ud til at blive 100 procent ejet af den saudiske prins Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud.

I hvert fald vandt han mandag en retssag ved den engelske højesteret mod forretningsmanden Kevin McCabe, der ligesom prinsen i dag ejer halvdelen af klubben.

De to mænd har været forretningspartnere siden 2013, hvor prins Abdullah købte sig ind i den dengang skrantende League One-klub for 11 millioner pund (93 millioner kroner).

De to forretningspartnere blev imidlertid uvenner om klubbens økonomiske satsning i 2017, hvor klubben rykkede op i næstbedste række, The Championship.

Derfor tilbød McCabe enten at købe prinsens aktier for fem millioner pund (42 millioner kroner) eller at sælge sine for samme pris.

Ingen af delene blev til noget, men prins Abdullah holdt fast i sin ret til at købe McCabes aktier for den aftalte sum og fik altså mandag rettens ord for, at han skal gøre det i juli 2020.

Ydermere er prinsen også af retten blevet beordret til at købe klubbens ejendomsportefølje, der blandt andet omfatter klubbens træningsanlægget og stadion, Bramall Lane. Den portefølje er vurderet til 300-325 millioner kroner - og er ejet af Kevin McCabe.

Den kendelse er McCabe dog ikke enig i. Han har været Sheffield United-fan siden barnsben, og han har som mangeårig ejer investeret op mod en milliard kroner i klubben, der i dag er vurderet til netop det beløb.

McCabe og hans advokater overvejer kraftigt en appel i sagen

I mellemtiden skal oprykkerne Sheffield United forsøge at bide sig fast i Premier League. Klubben ligger nummer 15 med fem point efter de første fem kampe.

