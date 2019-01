Premier League-legende siger stop: - Det er det rette tidspunkt

Han var i mange år anset som værende en af de bedste målmænd i verden overhovedet, og selv i de seneste par sæsoner har tjekkiske Petr Cech været en af de mest ikoniske målmænd i den engelske Premier League.

Til sommer er det dog slut. Den 36-årige tjekke har nemlig meddelt, at han indstiller karrieren.

- Det her er min 20. sæson som professionel, og det er dermed 20 år siden, at jeg underskrev min første professionelle kontrakt, så jeg føler, det er det rette tidspunkt til at annoncere, at jeg stopper karrieren efter denne sæson, skriver Petr Cech blandt andet i et Twitter-opslag, som også kan ses nedenfor.

Petr Cech startede sin karriere i ungdomsrækker i Viktoria Plzen, inden at han i sommeren 2019 skrev kontrakt medFK Chmel Blsany. To år senere skiftede den dygtige målmand så til den tjekkiske topklub, Sparta Prag, hvor det dog kun blev til én enkelt sæson, før at franskeStade Rennais købte målmanden fri i Tjekkiet.

Her spillede Petr Cech to sæsoner, før at han i sommeren 2004 blev købt fri af Chelsea, hvor han også endte med at spille størstedelen af sin karriere og få sit store internationale gennembrud.

I alt spillede tjekken 494 kampe for Chelseas bedste mandskab over 11 sæsoner, inden at Arsenal købte ham fri i 2015.

Her er det indtil videre blevet til 149 kampe i buret for The Gunners, som altså bliver den sidste klub, der får fornøjelsen af den legendariske målmand.

Petr Cech har i skrivende stund spillet 717 førsteholdskampe, 111 af dem i Champions League og 443 af dem i Premier League.

På trofæhylden står der én Champions League-titel, fire engelske mesterskaber, fem FA Cup-pokaler, ét Europa League-trofæ og tre Engelske Liga Cup-titler.

Han er desuden syv gange blevet kåret til Årets Spiller i Chelsea.

Petr Cech blev også kåret til årets bedste tjekkiske fodboldspiller syv gange i karrieren og spillede i alt 124 kampe for Tjekkiets A-landshold, hvilket er rekord.

