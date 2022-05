Premier League-legender i krig

Krigen raser på Twitter, hvor de to Premier League-legender Rio Ferdinand og John Terry er blevet rygende uvenner.

Baggrunden er Rio Ferdinands rangering af de bedste centrale forsvarsspillere i Premier Leagues historie.

Her har Ferdinand placeret sig selv i toppen, som den bedste nogensinde. På de efterfølgende pladser har han placeret Nemanja Vidic, Virgil van Dijk, Jaap Stam og på femtepladsen John Terry.

Det er ikke faldet i god jord hos den tidligere Chelsea-legende, som bestemt ikke mener, at han burde placeres helt nede på en femteplads.

Efterfølgende postede John Terry en story på sin Instagram-profil med et potpourri af forskellige statistikker fra sin karriere, ledsaget af en tekst.

'Meninger er gode, men statistikker lyver ikke...'

John Terry smed en god samling statistik efter Rio Ferdinand. Foto: Screenshot fra John Terrys Instagram-story

Rio Ferdinand reagerede efterfølgende på Twitter.

'Når man skubber på med egne rekorder og statistikker, er det virkelig tid til at tage fat om sit skrøbelige ego,' skrev han om John Terrys forsvar af sig selv.

Og krigen sluttede ikke her mellem de to forsvarslegender.

'Et skrøbeligt ego er at placere sig selv som nummer ét. Tak for at have mig med i din top fem,' skrev John Terry som svar.

Rio Ferdinand spillede 502 Premier League-kamp i karrieren og vandt bl.a. seks engelske mesterskaber, én Champions League-titel og tre ligacup-trofæer.

John Terry kan prale af at have 492 Premier League-kampe på CV'et og dertil fem engelske mesterskaber, fem FA Cup-trofæer, én Champions League-titel og tre ligacup-sejre.