Premier League-manager fyret: Denne gang rammer det dansker

Nederlaget på 0-3 til Newcastle blev dråben, men det er en serie af dårlige resultater, der nu koster Mauricio Pellegrino jobbet i Southampton.

Den sydengelske klub meddeler, at man har fyret cheftræneren efter blot én sejr i 17 forsøg i Premier League.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mauricio Pellegrino: https://t.co/OmTEYzGOxe — Southampton FC (@SouthamptonFC) 12. marts 2018

Argentineren fik blot halvandet år i klubben, og dermed skal danske Pierre-Emile Højbjerg have ny manager ligesom også assistenterne Carlos Compagnucci og Xavier Tamarit forlader Southampton.

Southampton er blot et point over nedrykningsstregen, og det blev altså for meget for ledelsen i klubben, der bestemt ikke plejer at kæmpe i den helt tunge ende af Premier League.

Mauricio Pellegrino er dog langt fra den første manager, der bliver fyret i Premier League i denne sæson. Tidligere er blandt andre Frank de Boer og Mark Hughes fyret i henholdsvis Crystal Palace og Stoke.

Det er endnu uvist, hvem der bliver ny mand i spidsen for den nedrykningstruede klub, men Southampton skriver på deres hjemmeside, at arbejdet med at finde en erstatning allerede er i gang.

Mauricio Pellegrino er færdig i Southampton. Foto: AP

