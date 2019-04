Premier League-manager om slagsmål: - Vi er ikke glade

Evertons manager er ikke specielt begejstret over, at Jordan Pickford var involveret i et slagsmål uden for en bar i Sunderland søndag aften. Optagelsen herunder viser episoden

I disse tider med smartphones overalt skal man passe på, hvad man roder sig ud i, når man er Englands bedste fodboldmålmand.

Det må Jordan Pickford sande, efter han havnede i problemer som følge af et barslagsmål i Sunderland søndag aften. Episoden blev foreviget af vidner til optøjerne og kunne naturligvis ses på britiske medier ganske kort tid efter.

Og selvom de levende billeder er utydelige, er der ingen tvivl. Det var Jordan Pickford, der var centrum for balladen søndag aften.

Det anerkender Everton og klubbens manager, Marco Silva, der bestemt ikke er glad for episoden.

- Hvis du spørger mig som manager og os som klub, så er vi ikke glade for det, der skete.

- Fodboldspillere har forpligtelser. Det er helt klart for dem, hvad deres forpligtelser som fodboldspillere er, siger han ifølge Sky Sports.

- Vi må minde ham om det, og alt, hvad vi skal gøre, er allerede blevet gjort. Jeg tror det er tydeligt for ham, hvilke forpligtelser han har. Og hvilken position han har i vores fodboldklub og på landsholdet. Når du bliver fodboldspiller, er du nødt til at være opmærksom på disse situationer, og det ved han.

Mon ikke Jordan Pickford fortsat er Gareth Southgates førstevalg i det engelske bur? Foto: Ritzau Scanpix

Balladen kommer dog ikke til at koste Jordan Pickford pladsen mellem stængerne, når Everton søndag eftermiddag tager imod Arsenal i Premier League

- Det er min forventning, at det ikke sker for Jordan igen. Det er helt sikkert. Der skete noget, ingen er glade for situationen. Det skete på hans fridag, men det var ikke en god ting, siger Marco Silva.

Ifølge avisen Mirror har Pickford fået en bøde for episoden, og det bekræftes af manageren.

- Vi har en disciplinær proces i klubben. Ikke kun for Jordan, men for alle spillere, og de kender reglerne. Alt er gjort helt klart for dem, så snart de ankommer til klubben. Og derfor var det en let beslutning, siger Marco Silva om håndteringen af sagen.

Jordan Pickford har startet inde i 31 af Evertons kampe i Premier League i denne sæson, og han er desuden fast mand på det engelske landshold.

Everton ligger i øjeblikket på en skuffende tiendeplads i Premier League.

Jordan Pickford står i kassen, når Everton søndag møder Arsenal. Foto: Ritzau Scanpix

