Premier League smider Rusland på porten

Slut med Premier League i Rusland.

Det er blevet slået fast torsdag, hvor Premier League har suspenderet kontrakten med den russiske tv-udbyder Match TV ifølge Independent.

Den legendariske fodboldlliga havde indtil marts en aftale med den russiske medie-gruppe Rambler, men den blev ophævet kort tid efter Rusland invaderede Ukraine.

En ny aftale med Match TV blev derfor indgået, men nu er også den blevet suspenderet, da der ikke er udsigt til, at krigen ophører lige foreløbig.

Det er, selvom aftalen er cirka 375 millioner kroner værd og strækker sig seks sæsoner ud i fremtiden.

Beslutningen blev taget under Premier Leagues årlige generalforsamling, og ligaens top-klubber har ikke fået muligheden for at stemme om besltuningen.

Den sidste runde i Premier League-sæsonen 2021/22 blev spillet 22. maj, og her sikrede Manchester City sig mesterskabet, selv om de var minutter fra at forære titlen til Liverpool.

