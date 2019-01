Premier League-spiller amok: Arresteret på træningsbanen

Det er sjældent kedeligt, når Aboubakar Kamara er involveret.

Den 23-årige franske angriber blev mandag eftermiddag afhentet af politiet efter en voldelig episode på Fulhams træningsanlæg, Motspur Park.

Her blev han ifølge flere engelske medier arresteret for vold mod en af klubbens ansatte.

Episoden indtraf, da Kamara mødte op på anlægget for at få sin umiddelbare fremtid på plads. Han var nemlig bortvist efter et slagsmål med sin holdkammerat Aleksandar ­Mitrovic efter en yoga-time. Du kan læse om den bizarre situation her.

Den midlertidige bortvisning er nu i stedet blevet 'på ubestemt tid', oplyser klubben, der dog ikke bekræfter, at der er tale om Aboubakar Kamara.

'Klubben er taknemmelig for den hurtige aktion fra Metropolitan Police.'

'Klubben afstår fra at kommentere sagen yderligere, men slår fast, at vi vil samarbejde i nye eller fortsatte efterforskninger eller retslige tiltag for at sikre, at alle har et sikkert arbejdsmiljø.'

Lige før nytår ragede Kamara første gang uklar med manager Claudio Ranieri. I kampen mod Huddersfield nægtede han ved et straffespark at overdrage bolden til Aleksandar ­Mitrovic, der ellers skulle sparke. Og så måtte han se sit spark reddet af danske Jonas Lössl.

Det fik Ranieri til at sige, at han 'havde lyst til at dræbe ham'.

Det forhold er nok ikke blevet mindre køligt nu.

Kamara stjæler sig til et straffespark, der bliver reddet af Jonas Lössl. Foto: Yui Mok/AP/Ritzau Scanpix

Se også: Legendarisk træner rasende trods sejr: - Jeg havde lyst til at dræbe ham

Nedslående melding: Nu opgiver de forsvunden fodboldspiller

Se også: Barcelona bekræfter kæmpe-handel