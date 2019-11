Premier League-spiller blotter sig for mor og datter

Den tidligere topangriber i Premier League Neil Shipperley vidste, at den var gal.

Helt gal.

Han kørte til den lokale politistation og meldte sig. Og da ofrene kort efter troppede op samme sted, var han ikke sen til at undskylde sine handlinger.

For den nu 45-årige Shipperley, der som aktiv fodboldspiller i 1990’erne tørnede ud for klubber som Chelsea, Southampton og Crystal Palace, endte 17. september i år helt forfærdeligt.

Men ikke nær så slemt som for kvinden og hendes 16-årige datter, han havde udsat for seksuelle krænkelser.

Det skriver Daily Mirror onsdag.

I Uxbridge Magistrates Court onsdag kom det frem, at han den pågældende dag var kommet trillende i sin hvide Transit i det vestlige London, da han fik øje på mor og datter inde på fortovet.

Og så gik det ellers galt.

- Tiltalte kørte ved siden af i samme tempo som dem, da de gik langs vejen. Han stoppede sin bil udenfor en cykelbutik og rullede vinduet ned. De troede, at han ville lade dem krydse vejen, sagde anklageren.

Her vendte moderen sig mod Shipperley for at sige tak, og da hun kiggede ind gennem vinduet, så hun, at han sad med sin penis i hånden og kiggede på hende.

Shipperley (til venstre) i aktion for Crystal Palace i duel med Sheffield Uniteds Peter Katchouro i playoff-finalen på Wembley i 1997. Foto: Adam Butler/AP/Ritzau Scanpix

- Tiltalte fulgte efter dem hen ad vejen og stoppede ved et lyskryds. Denne gang rullede tiltalte vinduet ned og begyndte at masturbere, sagde anklageren Taranjit Rai.

De forfærdede kvinder forsøgte at tage nummerpladsen på bilen, mens Shipperley selv kørte mod politistationen.

Men det var ikke overstået endnu. Kort efter fik moderen igen øje på ham i bilen. Og han sad stadig og onanerede bag rettet, mens han kiggede efter dem.

Til politiet indrømmede Shipperley sine handlinger og fortalte, at han ’havde et problem’.

Håber at undgå fængsel

I retten erkendte han sig skyldig i bevidst at have vist sine genitalier med henblik på, at andre skulle se dem.

- Han undskyldte for det, han havde gjort og indrømmede tilmed, at han havde et problem. Det var også derfor, han selv var gået til politiet, sagde hans forsvarer, Sarah O’Kane.

Shipperley forklarede, at han vidste, at det var fuldstændig uacceptabelt og at han i øvrigt ikke havde været klar over, at datteren var mindreårig.

- Hvordan kan han tro, at han kan tillade sig det overfor kvinder. Min datter og jeg følte os misbrugt, sagde moderen til politiet.

Sarah O’Kane forklarede, at Shipperley er proppet med anger og fortrydelse. Og så beder han til, at han ikke bliver idømt fængselsstraf.

Retten blev desuden informeret om, at gerningsmanden går med drømme om at blive træner for et U15-fodboldhold. Den hænger vist i en ret tynd tråd nu.

Der er domsafsigelse i december.

