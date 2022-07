Premier League-spiller mistænkt for voldtægt

En 29-årig unavngiven Premier League-spiller er blevet anholdt af ordensmagten i London på mistanke om en voldtægt, der skulle have fundet sted i sidste måned.

Det skriver BBC og The Telegraph.

Han kom i politiets varetægt mandag, og ifølge sidstnævnte medie skal han forblive der det næste stykke tid.

En talsmand fra The Metropolitan Police bekræfter over for BBC, at offeret er en kvinde i 20'erne. Spilleren blev anholdt i Barnet, og der pågår stadig undersøgelser af sagen.

Ifølge The Sun er vedkommende landsholdsspiller og skal efter planen spille VM, når slutrunden starter i Qatar i november.

Men nu er det usikkert, om det kommer til at ske, ligesom han ikke kan deltage i en træningstur planlagt af klubben.

Dermed kan der være tale om en ny skandale i engelsk fodbold, og det sker, kort tid efter at Mason Greenwood har været mistænkt for noget lignende.

I starten af februar blev Manchester United-stjernen anholdt og afhørt på grund af mistanke om voldtægt og overfald på sin kæreste og efterfølgende løsladt mod kaution.

I slutningen af januar lagde kæresten, Harriet Robson, blodige billeder og en video op på Instagram, hvor hun anklagede ham for mishandling og overfald.

Hun lagde også et lydklip op, hvor man kunne høre, hvordan en herre prøvede at tiltvinge sig sex med hende.

Den unavngivne spiller og Mason Greenwood er langt fra alene. Det seneste år er en række spillere fra Premier League blevet involveret i retslige opgør på grund af vold og overgreb - læs mere om dem her.

Screenshot fra Harriet Robsons video. Foto: Privat

