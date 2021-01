Premier League-spiller skifter klub

Denne fredag solgte West Ham først Sebastien Haller, og nu blev det så Robert Snodgrass' tur. Den 33-årige skotte skifter nemlig permanent til West Bromwich.

Midtbanespilleren skriver under på en 18 måneder lang kontrakt med oprykkerne, og Sam Allardyce er glad for at have rekrutteret en garvet profil, som kan hjælpe med at holde The Baggies oppe i den bedste engelske række.

- Han tilføjer Premier League-erfaring og Premier League-erfaring til vores mandskab, siger Allardyce i forbindelse med signingen.

Snodgrass nåede at score 11 mål og lave 17 assists i 86 kampe for West Ham. Vanen tro melder ingen af klubberne, hvad den skotske profil koster, men han ville have haft kontraktudløb med West Ham til sommer.

