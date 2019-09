Premier League-spiller stopper straks: Problemer i familien

Fodbold kan være et særdeles barsk spil, og det kan livet uden for sporten bestemt også. Mange spillere er langt væk fra familie og venner, og det kan være svært, når der pludselig sker store ændringer.

Noget der nu rammer Burnley-profilen Steven Defour.

På klubbens hjemmeside melder man, at Steven Defour straks forlader klubben for at vende hjem til Belgien lidt under et år inden kontraktudløb. Bruddet skal på grund af familiemæssige årsager:

- Steven har arbejdet så hårdt over hele sommeren for at komme tilbage og blive helt fit. Han har leveret et sublimt stykke arbejde. Vi glædede os til, at han skulle spille for os senere i sæsonen, men af familiemæssige årsager, er det mere passende for ham at vende hjem til Belgien, siger Burnley-manager Sean Dyche til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Vi vægter altid vores spilleres velfærd højere end noget andet. Vi håber, at han kan vende hjem og at tingene løser sig på familiefronten, så han får chancen for at genoptage karrieren tættere på hjemmet hos familien. Udover skader undervejs, har Steven været en fantastisk spiller for os og en stor del af holdet, understreger Dyche.

Det vides ikke, hvad familieproblemerne dækker over på nuværende tidspunkt.

Stor transfer for FCM: Profil smutter

Se også: Selvmål hjælper Juventus i målorgie

Se også: Delaney og Dortmund skuffer stort