Premier League-spillere lægger sig: 'Ingen undskyldning'

Der er 'ingen undskyldning' for den opførsel, skuffede Leeds-spillere udviste over for håbefulde fans søndag, understreger de selv i meddelelse dagen derpå

Det er de færreste, der nyder et nederlag, og det gjorde Leeds-spillerne i hvert fald slet ikke.

Søndag tabte Premier League-holdet nemlig 4-1 til Bournemouth, men det var ikke kun på banen, at nederlaget kom til et udtryk.

En video, der florerer på sociale medier, viser et Leeds-hold, der hængte med næbbet. Så meget, at det har fået spillerne til at komme med en officiel undskyldning.

- For det første var præstationen ikke god nok. Der er ingen anden måde at se det på, skriver de og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Leeds tabte søndag 4-1 til Bournemouth. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix.

- Leeds-fans rejser op og ned i landet i stort tal, og de fortjener mere end dette.

Ignorerer fans

Men den officielle besked berør også en specifik person, som kan ses i videoen.

For mens spillerne vandrer ud af hotellet, så kan man se en lille dreng, der prøver at få stjernernes opmærksomhed, men tydeligt bliver ignoreret.

Annonce:

En scene, der har skabt sure kommentarer på sociale-medier, og som nu også har fået fodboldholdet til nu at reagere.

- Ord kan ikke udtrykke, hvor kede af vi er over, at den unge person i videoen, der bærer Leeds-dragten, ikke bliver vist mere kærlighed fra truppen, skriver de.

De uddyber med at skrive, at de er opmærksomme på, at der er ingen undskyldning for sådan en opførsel. Samtidig uddyber holdet, at de gerne ville komme i kontakt med drengens forældre.

Det er til gengæld ikke første gang, at Leeds oplever et nederlag i sæsonen.

I øjeblikket ligger klubben på 16. pladsen i Premier League, hvor der kun er ét point mellem dem og nedrykningsgruppen.