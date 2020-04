Premier League-stadion bliver testcenter

Engelske Brighton bruger sit stadion til midlertidigt at agere testcenter for de engelske sundhedsmyndigheder.

Det oplyser den engelske klub fra Premier League søndag med afsæt i hele coronapandemien.

Idéen er, at Amex Stadium, som er klubbens hjemmebane, skal fungere som et testcenter, hvor man blandt andet kan ankomme i sin bil og så blive testet.

- The Amex vil blive den største testfacilitet på sydkysten, og den vil blive brugt til selvtestning og assisteret testning, siger Brighton-direktør Paul Barber til klubbens hjemmeside.

I første omgang er idéen at teste folk fra sundhedssystemet i England, og de første 50 medarbejdere fra National Health Service (NHS) blev testet lørdag.

Ifølge direktøren vil der i løbet af få dage være kapacitet til at teste 1000 personer om dagen for coronavirus.

Al fodbold har været suspenderet i England siden 13. marts, og flere klubber i den bedste række har tilbudt at assistere NHS på forskellig vis.

Tottenham har også installeret medicinsk udstyr på klubbens stadion, hvor der kan foretages drive-in-testning for sundhedsmedarbejdere.

Manchester United, Wolverhampton og Chelsea er blandt øvrige klubber, som også på forskellig vis hjælper NHS.

En drive-in-test kan foregå ved, at man foretager et skrab i halsen og så afventer et resultat senere.

Spillerne i Premier League har tidligere oprettet en støttefond til hjælp for NHS.

Ifølge Johns Hopkins University havde Storbritannien søndag registreret 16.060 dødsfald relateret til coronavirus.

