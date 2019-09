Premier League-stjerne angrebet med kniv: - Hårdt mentalt

I sommers blev de to Arsenal-spillere Sead Kolasinac og Mesut Özil udsat for en uhyggelig oplevelse, da de blev angrebet af en bevæbnet bande, som forsøgte at stjæle Özils dyre bil.

Begge slap uskadte fra situationen takket være den bosniske forsvarsspiller, som på modig vis forsvarede sig selv og sin holdkammerat ved at forsøge at overfalde røverne.

Men den efterfølgende tid var svær for Arsenal-profilen, og det tog ham tid at komme sig over den uhyggelige episode. Det fortæller han ifølge The Mirror.

- Jeg er glad for at være tilbage. Selvfølgelig har det været hårdt mentalt, og jeg er gået glip af træning et par gange. Men det har jeg opvejet, og jeg er glad for at være tilbage med holdet og i stand til at yde noget på banen med holdet, siger Arsenal-stjernen.

(Se videoen øverst i artiklen, hvor Kolasinac forsvarer sig mod mændene)

Han er dog ikke meget for at tale om selve episoden med knivangrebet. I stedet kigger han frem mod de næste vigtige opgaver på banen.

- Det, der skete, har jeg ikke lyst til at tale om i detaljer. Det hører fortiden til. Det samme med Mesut (Özil, red.). Vi er tilbage, og vi fokuserer på at gøre vores arbejde for holdet.

Sead Kolasinac er efterfølgende blevet lidt en helt blandt Arsenal-fansene efter sin modige indgriben mod de bevæbnede mænd. Han blev derfor hyldet af fansene, da han var tilbage i aktion for klubben i hjemmekampen mod Burnley.

Den 26-årige bosnier kom til Arsenal i 2017. I sidste sæson spillede han 24 kampe i Premier League. I denne sæson er det dog kun blevet til tre af slagsen, fordi han lige skulle komme sig efter knivangrebet.

