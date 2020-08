Premier League-stjerne forelsket i København

Man skulle umiddelbart tænke, at store fodboldstjerner har det ganske godt med at bo i London.

Det gælder formentlig også Tottenham-stjernen Eric Dier. Der er dog også en anden hovedstad, han finder sig ganske godt tilrette i: København.

Det er Seejou King, tidligere holdkammerat i den portugisiske klub Sporting, som har introduceret ham for Danmarks hovedstad.

- Jeg forelskede mig i byen med det samme og er kommet der en håndfuld gange i løbet af de sidste par år, siger Eric Dier til bold.dk, som er kommet i kontakt med Premier League-stjernen gennem Diers danske kammerat, B93-spilleren Simon Reiter Carstensen.

- Byen interesserer mig på flere måder. Jeg er vild med den vibe, der er i områder som Nørrebro og Vesterbro og kigger mod mine danske kammeraters stil, når jeg ses med dem.

Den engelske landsholdsspiller kan godt lide den danske hovedstad. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Samtidig fortæller Pierre-Emile Højbjergs holdkammerat også, at tanken om at leve i København på et tidspunkt har strejfet ham, og Madklubben ved søerne er et sikkert hit, men at han næste gang gerne vil spise på Frankies.

Tottenham med Eric Dier i startopstillingen og Højbjerg indskiftet i anden halvleg slog lørdag Championship-klubben Birmingham City, der havde danske Kristian Pedersen med i hele kampen, med 1-0.

Premier League begynder igen 12. september. Tottenham møder Everton i første runde.

Husker du, da der var masser af Premier League-stjerner i Tivoli? Se billederne her.

Dette løfte afgør Sistos fremtid

Legenden om Brøndby-ydmygelsen og milliongevinsten