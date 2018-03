Premier League-stjerne fortryder strejke: 'Jeg troede, at det var det bedste'

Der var intet at sige til, at han var irriteret, men Riyad Mahrez gik for langt, da han reelt valgte at strejke, fordi Leicester ikke ville lade ham skifte til Manchester City.

Det erkender Kasper Schmeichels holdkammerat i et interview med Sky Sports.

Her taler en af ligaens store stjerner om sin svære tid omkring transfervinudets lukning. Premier Leagues suveræne førerhold var særdeles interesseret i at hente ham til Etihad Stadium, men fik flere bud afvist af Leicester.

Det irriterede den 27-årige algerier i en sådan grad, at han efter transfervinduets lukning udeblev fra træning i over en uge. Han har svært ved at tage ordet strejke i sin mund, men erkender, at han ikke håndterede situationen ret godt.

- Jeg var væk, fordi jeg havde brug for noget tænketid. Det var en vanskelig situation.

- Der er altid ting, som du vil fortryde, men på det tidspunkt troede jeg, at det var det bedste at gøre, siger Riyad Mahrez til Sky Sports.

Pep Guardiola har flere gange været ude efter den kreative Leicester-spiller, og ifølge Manchester Evening News er interessen stadig varm, selv om Leicester hidtil ikke har villet sælge.

Selv vælger Mahrez det politisk korrekte svar, men der er næppe tvivl om, at han stadig gerne vil trække i den lyseblå trøje, hvis chancen opstår.

- Manchester City er et godt skifte for alle, men det hører fortiden til. Jeg har lagt det bag mig. Hvis vi begynder at tale om det, er det som at vende tilbage til transfervinduet.

- Jeg forsøger at komme videre og prøver at give mit bedste for holdet, siger Mahrez, der trods Leicesters modvilje mod at sælge roser måden, som klubben valgte at håndtere situationen efterfølgende:

- Det var svært, men jeg var hele tiden i kontakt med klubben. Den håndterede det rigtig godt. Og da holdkammerater og klubben stod bag mig, var det okay.

- Det var ret let at komme tilbage.

Riyad Mahrez vendte tilbage til træningen 9. februar og har spillet de seneste kampe. Så sent som i weekenden sikrede han point mod Bournemouth med en scoring i 97. minut.

Han insisterer på, at hans hoved er fokuseret på Leicester nu, men vil på ingen måde udelukke, at der kan ske noget efter denne sæson:

- I fodbold kommer og går spillerne. Klubben og jeg taler hele tiden, og alt er godt. Men vi må se, hvad der sker til sommer. I øjeblikket er jeg Leicester-spiller.

Se Riyad Mahrez' sene scoring og Kasper Schmeichels vilde jubel fra weekendens kamp mod Bournemouth:

