Premier League-stjerne hapser 22-årig model

Det går sådan set rigtig godt for Sergio Agüero for tiden.

Han har netop fejret den historiske Domestic Treble med Manchester City og for gud ved hvilken gang blandet sig i toppen af topscorerlisten i Premier League.

Og nu har han på ægte 2019-vis (læs: Instagram) offentliggjort sin kærlighed til en purung model, 22-årige Sofia Calzetti.

Eller...det var sådan set hende, der smækkede billedet af de to kærester, der med cool attituder deler et sæt høretelefoner, mens de kigger væk. Det nåede ret mange fans og følgere at bemærke, inden Sofia fik taget det af igen.

Skal man tro meldingerne fra såvel England som Argentina har de to landsmænd datet siden marts, hvor de mødtes til en social komsammen arrangeret af en fælles ven.

Billedet de fik taget sammen stammer fra sidste weekend, hvor Sofia besøgte Sergio i England, efter han havde spillet og vundet FA Cup-finalen med Manchester City.

Sergio Agüero var i flere år svigersøn til Diego Maradona, da han dannede par med Giannina Maradona. De har sammen sønnen Benjamin med det svært forpligtende efternavn Agüero Maradona.

De senere år har Sergio angiveligt dannet par med en sangerinde, men nu står den altså på Sofia Calzetti.

Vi forstår hvorfor.

