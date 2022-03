Premier League-stjerne i dramatisk trafikuheld

Et dramatisk trafikuheld i nærheden af London kunne nær være gået helt galt for West Ham-stjernen Manuel Lanzini.

Den argentinske troldmand var på vej træning i Premier League-klubben, da hans chauffør pludselig mistede herredømmet over bilen, der tippede rundt og landede på siden.

Det skriver britiske The Mirror.

Avisen beskriver uheldet som af væsentlig karakter, og derfor er det utroligt nok, at Manuel Lanzini uden større skrammer kunne forlade den væltede Mercedes, de var kørt i.

Redningspersonale og brandfolk blev tilkaldt for at få styr på situationen, men Lanzini skulle allerede have befriet sig selv, da de dukkede op.

West Ham og Lanzini slog Sevilla ud i denne sæsons Europa Leauge. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

West Ham-stjernen blev sidenhen vurderet frisk nok til at fortsætte sin rejse til at komme frem til klubbens træningsanlæg i det østlige London. Her blev han mødt af klubbens eget personale, der vil skulle vurdere, om uheldet kommer til at få indflydelse på hans status til deres kamp mod Everton på om bare tre dage.

Lanzini var netop vendt tilbage til England efter en landsholdstur, hvor han måtte nøjes med at sidde på bænken i Argentinas kampe mod Venezuela og Ecuador.

I denne sæson har argentineren været en vigtig spiller for David Moyes' mandskab, og han har med sine vævre driblinger og træfsikkerhed stor andel i klubbens fornemme sæson, der i skrivende stund har placeret dem på syvende pladsen i Premier League og Europa Leagues kvartfinale.