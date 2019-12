Premier League-stjerne med vild afsløring

Fodboldspillere tjener enorme mængder med penge. Især i Premier League.

Og når garagen er blevet fornyet for tiende gang med en ny, lækker øse, skal man jo finde noget andet at bruge den store pose penge på, hvis de altså ikke skal investeres.

En af dem, der valgte at spille dem væk, er den nuværende Crystal Palace-spiller Andros Townsend. Endda inden han begyndte at tjene de store penge.

Det fortæller han til The Players’ Tribune, hvor sportsstjerner selv kommer med deres egne historier.

- Jeg drikker ikke. Jeg tager ikke stoffer. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har været inde på en natklub i mit liv. Og alligevel formåede jeg at tabe 46.000 pund (svarende til 400.000 danske kroner, red.) ved kun at trykke én gang på min telefon. Jeg behøvede ikke engang at forlade mit værelse.

- Jeg er formentlig den eneste gut i historien, der har tabt 46.000 pund liggende i sin seng en onsdag aften i Blackpool.

Den nu 28-årige englænder led det enorme tab på næsten en halv million dansker kroner tilbage i maj 2012, da han spillede for Birmingham og skulle møde Blackpool på udebane i playoff-semifinalen i jagten på Premier League-oprykning.

- Det var den største kamp i sæsonen, og jeg kunne ikke sove. Jeg blev ved med at tjekke min telefon for at placere flere bets. Den nat tabte jeg 46.000 pund på bare én kamp.

Tabet er blot et par dages arbejde for de helt store Premier League-stjerner, men dengang tjente Townsend, ifølge ham selv, ‘kun’ omkring 3.000 pund om ugen – svarende til 26.000 danske kroner.

Artiklen fortsætter under billedet...



Den tidligere Tottenham-spiller og nuværende Crystal Palace-fløj, der har spillet 13 A-landskampe for England, har været spilleafhængig. Først, da FA opdagede det, fik han en dom men også hjælp. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Andros Townsend havde aldrig oddset før, da han vidste, at han er en person, som hurtig bliver afhængig af noget.

Muligheden for at vinde penge blev dog for stor, og Townsend lod sig friste.

- Jeg kan huske præcis, hvor jeg var, da jeg lavede mit første bet. Jeg kedede mig på et tilfældigt hotelværelse før en kamp og så en tv-reklame for en app med et gratis bet. Jeg downloadede appen og lagde et lille bet for at få tiden til at gå. Indenfor få måneder var jeg ude af kontrol.

Den tidligere engelske landsholdsspiller blev ved med at tabe penge og prøvede at grave sig selv op af hullet, men var afhængig.

Selvom Townsend havde ramt bunden, stoppede han ikke før, at det engelske fodboldforbund skred ind. I 2013 gav de ham en bøde og fire måneders karantæne, hvoraf de tre var betingede.

Han fik hjælp til sine spilleproblemer og forklarer, at det formentlig ikke kun reddede fodboldkarrieren men også hans liv.

Søg hjælp Kan du ikke selv få styr på dine spilleproblemer, kan du få hjælp gratis hos Center for Ludomani på telefon 70 11 18 10. Har du selvmordstanker, så kan du kontakte Livslinien på telefon 70 20 12 01.

