Premier League-stjerne nægter anklager om voldtægt

Den franske venstreback Benjamin Mendy var onsdag på anklagebænken i Chester Crown Court i England, hvor han er tiltalt for en stribe anklager om voldtægt mod syv forskellige kvinder.

Manchester City-stjernen havde på forhånd nægtet sig skyldig i syv anklager om voldtægter. I retten blev han tiltalt for endnu en voldtægtsanklage, som han ligeledes nægtede sig skyldig i.

Det skriver flere engelske medier, blandt andet Mirror og Sky Sports.

Udover de i alt otte anklager om voldtægt, er han også tiltalt for et forsøg på voldtægt og et forsøg på et seksuelt overgreb, som han også tidligere har nægtet sig skyldig i.

Voldtægterne er ifølge anklagemyndigheden sket mellem oktober 2018 og august sidste år.

Mendys medanklagede i sagen, Louis Saha Matturie, er tiltalt for otte voldtægter og fire tilfælde af seksuelle overgreb mod otte forskellige kvinder.

Benjamin Mendy har været i Manchester City siden 2017, men blev suspenderet med øjeblikkelig virkning, da anklagerne mod ham kom frem. Han har været med til at vinde tre engelske mesterskaber.

Han blev købt i AS Monaco for omkring 460 millioner kroner.

For sit hjemland Frankrig har han været med til at vinde VM. Det skete i Rusland i 2018, hvor han var på banen i en enkelt kamp. Det var mod Danmark i den sidste gruppekamp.