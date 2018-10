Premier League-stjerne på vej væk: Så scorer han kongemål

Fulham fik besøg af Arsenal i søndagens tidlige Premier League-opgør, men de vil nok ønske, at de havde låst dørene til stadion.

Arsenal scorede nemlig fem mål mod dagens lokale modstander, mens Fulham kun formåede at score en enkelt gang.

Særligt et af målene fik udebane-fansene op at stå, da Arsenal scorede et fantastisk hold-mål, som i sidste ende blev sparket ind med hælen af Aaron Ramsey.

Det smukke mål bliver endnu mere specielt, når man tager med i ligningen, at Ramsey først kom på banen et enkelt minut før sin scoring.

Den walisiske midtbanespiller startede selv angrebet ved at erobre bolden på egen banehalvdel, så modtog han den igen ved hjælp af en hælaflevering fra Hector Bellerin, og til sidst endte han også med at sparke den ind - igen med hælen.

For Arsenals fans er det dog ikke lutter glade dage, da Ramsey faktisk ser ud til at være på vej væk fra klubben.

Han har nemlig ikke kunnet nå til enighed med Arsenal om en ny kontrakt, og derfor må han finde sig en ny klub, når den nuværende kontrakt udløber.

Ramsey spiller også for landsholdet i Wales, og hans landstræner, Manchester United-legenden Ryan Giggs, mener ikke, at det bliver et problem for Ramsey at finde en ny klub.

- Aaron kan spille hvor som helst og for hvem som helst - han passer ind i alle ligaer.

- Han er en målscorende midtbanespiller, som, hvis han spiller 40-45 kampe, vil score 15 mål. De vokser ikke på træerne, siger Ryan Giggs til engelske Daily Mail.

Før han finder en ny klub, skal Ramsey dog lige spille sæsonen færdig for Arsenal, som med sejren i dag har vundet otte kampe i træk i alle turneringer.

Se målet og de fem andre kasser i videoen ovenfor...

Se også: Arsenal fortsætter sejrsgang med London-smæk til Fulham

Se også: Frygtede for sin sikkerhed: Premier League-stjerne blev hjemme

Se også: Superliga-træner: Jeg har været udsat for hetz