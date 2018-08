Premier League-stjernen anholdt: - Det er fuldstændig uacceptabelt

Det er ikke længe siden, at franske Hugo Lloris kunne løfte VM-pokalen efter Frankrigs finalesejr over Kroatien. Men nu blot en måneds tid efter er keeperen midt i karrierens største nedtur.

Klokken 2.30 natten til fredag blev Lloris stoppet af politiet i de centrale London, hvor et rutinetjek viste, at han havde for meget alkohol i blodet. Det kostede en tur på stationen og en sigtelse for spritkørsel. Lloris blev senere løsladt mod kaution.

Den historie ramte fredag eftermiddag de engelske medier, og nu har både Tottenham og Lloris selv brudt tavsheden.

- Klubben tager sagen meget alvorligt, og det vil blive håndteret internt, lyder det i en officiel meddelelse fra Tottenham.

Lloris kryber i den grad til korset i sin undskyldning.

- Jeg vil med hele mit hjerte sige undskyld til min familie, klubben, mine holdkammerater, manageren og alle fansene. Spritkørsel er fuldstændig uacceptabelt. Jeg påtager mig det fulde ansvar for mine handlinger. Det er ikke det eksempel, jeg ønsker at sætte, siger franskmanden.

Hugo Lloris blev verdensmester denne sommer med Frankrig. Foto: AP

Endnu en dårlig nyhed

Det er endnu uvist, om sagen vil få betydning for hans deltagelse i Tottenhams kommende Premier League-kamp mod Manchester United på mandag.

Tottenham har indtil videre vundet sæsonens to første kampe, men med sagen om Lloris' spritkørsel hober de dårlige nyheder sig op for London-klubben.

Tidligere på måneden kom det frem, at byggeriet af klubbens stortsatsende, nye stadion er blevet forsinket, hvilket indtil videre betyder, at Tottenham må se langt efter sin nye hjemmebane. Byggeriet skønnes nemlig først at være færdigt i 2019.

Hugo Lloris skal for retten 11. september.

Se også: Kæmpestjerne anholdt midt om natten