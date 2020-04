Premier League-stjerner: Derfor vil vi ikke ned i løn

Den britiske fodboldspillerforening Professional Footballers' Association (PFA) sætter spørgsmålstegn ved en mulig lønnedgang.

Det gør PFA i en pressemeddelelse efter et telefonmøde om det økonomiske pres på britisk fodbold som følge af coronakrisen.

Mødets deltagere var PFA, trænerforeningen League Managers' Association (LMA) og Premier League, som mener, at spillerne i den bedste række skal gå 30 procent ned i løn.

Se også: Tv-station dummer sig: Er vores værter sexede?

Spillerforeningen mener på den anden side, at det vil gå ud over den britiske statskasse og i sidste ende sundhedsvæsnet, hvis de går ned i løn.

- Spillerne er opmærksomme på, at den samlede skat fra deres løn er et markant bidrag til at understøtte essentielle offentlige funktioner - som især er afgørende på dette tidspunkt, står der i en meddelelse fra PFA.

- Med en lønnedgang på 30 procent vil det koste statskassen store summer. Det vil være skadeligt for det offentlige sundhedssystem og andre regeringsstøttede funktioner.

PFA tilføjer, at forslaget om en lønnedgang på 30 procent over 12 måneder vil koste spillerne 500 millioner pund i tabt løn og 200 millioner pund for den britiske statskasse i tabte skatteindtægter. Det svarer til henholdsvis omkring 4,2 og 1,7 milliarder kroner.

Se også: - Han ligner en gammel prostitueret

Foreningen tilføjer i meddelelsen, at spillerne anerkender, at deres klubber vil have brug for deres støtte. De ønsker, at deres økonomiske støtte skal gå til klubberne, ansatte, klubber i mindre ligaer samt det offentlige sundhedssystem.

De foreslår i meddelelsen også et større bidrag til nødhjælp end de 20 millioner pund, som er en del af Premier Leagues udspil. Det svarer til omkring 170 millioner kroner.

PFA afslutter meddelelsen med at melde sig villig til at fortsætte forhandlingerne.

Foreningen kalder sig selv verdens ældste fagforening inden for sport og har omkring 4000 medlemmer.

Ved mødet var også repræsentanter for de 20 Premier League-klubbers spillere.

Den gennemsnitlige årsløn for en Premier League-spiller lå ifølge The Guardian i slutningen af 2019 på over 25 millioner kroner.

Lige nu står den engelske sæson stille på grund af udbruddet af coronavirus.

Premier League-klubberne kan derfor stå tilbage med et krav om at betale penge tilbage til tv-selskaberne efter sæsonen. Et bud er, at det kan ende med et krav på omkring 6,5 milliarder kroner.

På job med Camilla Martin: Én episode overraskede