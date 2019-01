Premier League-stjerner i yoga-slagsmål

Krisen kradser fortsat i Fulham, der efter en skidt sæson ligger til nedrykning fra Premier League.

London-klubben har tabt de seneste tre kampe i streg, bl.a. til League Two-klubben Oldham i FA Cuppen, og har blot indsamlet 14 point i den bedste engelske række efter oprykningen sidste sæson.

Også uden for kridtstregerne er der problemer for Claudio Ranieris mandskab.

Klubbens to store offensiv-profiler, Aleksandar ­Mitrovic og Aboubakar Kamara, røg nemlig i totterne på hinanden i sidste uge, da Fulham-truppen ellers var i færd med at få pulsen ned til en yoga-øvelse...

Det er tabloidavisen The Sun, der bringer historien, som bakkes op af Sky Sports.

The Sun skriver, at Aleksandar Mitrovic fór i flæsket på Aboubakar Kamara, fordi franskmanden angiveligt havde været grov over for yoga-instruktøren. De to kamphaner måtte skilles ad af forbavsede holdkammerater.

Hvis du nu sidder og tænker, at Aleksandar Mitrovic' lunte måske er lige vel kort, så kan du have en pointe. Men serberens syn på sin angrebskollega blev nok skærpet, da de to havde en batalje på Craven Cottage 29. december i Premier League-kampen mod Huddersfield.

Her stjal Aboubakar Kamara bolden fra Mitrovic, da Fulham fik tilkendt straffespark knap ti minutter før tid. De to diskuterede langvarigt og højlydt, mens holdkammeraterne forsøgte at få franskmanden til at aflevere bolden igen til Mitrovic, der normalt er straffesparksskytte for Fulham.

Jonas Lössl piller Aboubakar Kamaras straffespark. Foto: Yui Mok/PA via AP

Den mission lykkedes ikke, men tyveknægten Kamara måtte efterfølgende se Jonas Lössl nappe straffesparket. Fulham blev dog reddet, da Aleksandar Mitrovic i overtiden alligevel sikrede den essentielle sejr over bundrivalerne fra Huddersfield.

Efter kampen udtalte karismatiske Claudio Ranieri, at han havde lyst til at dræbe den uvorne franskmand.

Historierne fra Fulham har efter straffesparksbataljen gået på, at Ranieri gerne ville sælge den franske enfant terrible, og ifølge The Sun skulle yoga-slagsmålet have gjort den italienske manager sikker i sin sag.

Aboubakar Kamara var således udeladt fra truppen, da Fulham i weekenden tabte mod Burnley.

The Cottagers tager søndag imod Tottenham i Premier League.

