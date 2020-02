Premier League-stjerner taget på fersk gerning

Fristelserne i nattelivet kan blive for store, når fodboldspillere holder ferie.

Dette var også tilfældet for flere af Brighton & Hove Albions spillere under en ferie i Spanien. Her blev fire Brighton-spillere taget på fersk gerning på film, mens de inhalerede noget fra en ballon på en bar.

I videoen ser man holdkammeraterne Shane Duffy, Pascal Gross, Leandro Trossard og Alireza Jahanbakhsh, mens Davy Propper og Dale Stephens kigger på.

Det er Twitter-brugeren @zahagoat, der har filmet Brighton-spillerne med følgende kommentar.

'Nogle af Brighton-spillerne har vist en god vinterferie, ser det ud til looool.'

Videoen florerer nu på de sociale medier. Samtidig spekulerer de engelske medier i, om Brighton-spillerne inhalerede lattergas, som kan være farligt for mennesker at indtage under ukontrollerede forhold, da man kan risikere at blive kvalt af det.

Nu vil klubben undersøge sagen nærmere.

- Klubben er opmærksom på videoen, der cirkulerer på de sociale medier. Sagen vil blive behandlet internt, siger en talsperson fra Brighton ifølge The Independent.

Sket før

Det er langt fra første gang, at spillere i Premier League sniger sig ud i nattelivet for at hygge sig og lege med balloner.

I 2018 blev flere Arsenal-spillere, heriblandt Mesut Özil og Pierre-Emerick Aubameyang spottet i en lignende situation, hvor de var helt væk på lattergas på en natklub i London. Dengang fik Arsenal-stjernerne efterfølgende en reprimande af klubben.

Det vides dog endnu ikke, om det vil have nogen konsekvenser for de seks Brighton-spillere, at de var ude i nattelivet forleden.

Brighton-spillerne har ligesom de øvrige spillere i Premier League holdt vinterferie i uge syv. Brighton skal dog først i aktion igen 22. februar, hvor holdet gæster Sheffield United, der har overrasket positivt i denne sæson.

Se også: Afslørende video fra natklub: Premier League-stjerner helt væk på lattergas