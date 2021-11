Premier League-træner fyret efter sejr

Lørdag eftermiddag vandt Norwich sin første kamp i sæsonen i Premier League. Lørdag aften har cheftræner Daniel Farke fået sparket.

Det oplyser den engelske fodboldklub på sin hjemmeside.

Norwich ligger sidst i tabellen med fem point op til Leeds, der ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Det var ikke en let beslutning at tage, siger sportsdirektør Stuart Webber.

- Jeg ved, hvor dedikeret Daniel og hans stab har været for at opnå succes på det her niveau, men vi føler, at det er det rette tidspunkt at give os selv den bedste mulighed for at blive i Premier League.

Også Daniel Farkes assistenttrænere har fået en fyreseddel.

Tyskeren har været cheftræner i Norwich siden sommeren 2017 og har ført klubben op i Premier League to gange.

Første gang var i 2019, hvor den tidligere Brøndby-spiller Teemu Pukki var en af holdets helt store profiler i den næstbedste række.

Klubben røg dog ud af Premier League igen i 2020, men ved den lejlighed beholdt Daniel Farke sit job og førte klubben tilbage i den bedste engelske række året efter.

- Alle i klubben skal være evigt taknemmelige for Daniel og hans stabs betydningsfulde rolle i klubbens rejse, siger Stuart Webber.

I denne sæson har Norwich spillet 11 kampe, og lørdagens 2-1-sejr over Brentford var sæsonens første med fuld gevinst.

Efter lørdagens opgør gik de engelske klubber på landskampspause, og det er ikke usædvanligt, at klubber skiller sig af med trænere i forbindelse med landskampsterminer.