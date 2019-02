Premier League-træner fyret

Oprykkerne fra Fulham ligger til en hurtig retur til The Championship, og derfor har de nu valgt at reagere.

Klubben har fyret den tidligere Premier League-mester Claudio Ranieri.

- Efter vores diskussioner her til eftermiddag er Claudio Ranieri enig i beslutning om, at forandring var i alles interesse.

- Claudios tid i Fulham førte ikke til de resultater, som vi havde forventet, og som vi efterspurgte, da vi ansatte ham som manager i november. Men det er ikke kun ham, der bærer skylden for vores situation, siger ejer Shahid Khan.

Den italienske manager har set holdet tabe de seneste fire kampe i Premier league, og gabet til Southampton lige over nedrykningstregen er hele ti point.

Det blev kun til tre sejre i 17 kampe i spidsen for London-klubben.

I første omgang tager Scott Parker over som styrmand for skuden, der er tæt på at gå til bunds.

