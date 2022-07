Ekstra Bladets managerekspert udpeger de mest interessante spillere i Premier Manager til under 3 millioner

Håland, Salah eller Kane. Det er sjældent svært at gennemskue, hvem der kandiderer til at blive de mest indbringende spillere i Premier Manager. Det svære er derimod at få råd til dem.

Derfor er den vigtigste opgave i managerspillet at finde de billige spillere, der giver råd til stjernerne, men samtidig kan levere varen selv.